Это вас убьет: какие продукты вызывают рак желудка

И почему в зоне риска находятся жители стран Азии?

Неправильное пищевое поведение и злоупотребление вредными продуктами — одни из основных факторов, влияющих на развитие рака желудка. Об этом изданию Газета.ру заявил онколог, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков.

«Среди всех продуктов наиболее опасны копчености, красное мясо, консервированные продукты с повышенным содержанием соли, алкогольные напитки, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов», — сказал специалист.

Крайне опасные канцерогенные вещества — нитрозамины, акриламиды и пероксиды — обильно содержатся в мясных консервах, колбасах и обычном мясе. Они, говорит Серяков, приводят к развитию опухолевых процессов и вызывают мутации в клетках желудка.

Однако наибольшие риски рака желудка — у людей, часто употребляющих спиртное. В нем содержатся самые агрессивные канцерогены — метанол и этанол, которые при сильной интоксикации организма повреждают клетки кардиального отдела и вызывают их мутацию.

Опасность для здоровья потенциально представляют собой различные виды солений, кетчуп и майонез, предупредил Серяков. Например, раком желудка и пищевода часто болеют жители стран Азии — в их рационе присутствует пряная капуста кимчи и соленый чай с молоком.

Например, риск развития колоректального рака употребление лишь 50 граммов переработанного мяса в день увеличивает на 18%. Чтобы обезопасить себя от развития рака ЖКТ, следует придерживаться правильного питания.

Ранее 5-tv.ru писал, что рак яичников у женщин зачастую проявляется на третьей и четвертой стадиях, что делает его лечение тяжелым. Причины возникновения заболевания до сих пор не изучены.

К факторам риска относят первые роды после 35 лет, курение, возраст старше 50 лет, избыточный вес, раннее начало менструации и отсутствие беременности.