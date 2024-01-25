Американский регулятор ограничил производство Boeing 737 MAX 9

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Теперь FAA будет строго контролировать выпуск новых самолетов.

Американский регулятор ограничил производство Boeing 737 MAX 9

Фото: www.globallookpress.com / Ntsb/National Transportation

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приняло решение ввести временное ограничение на расширение производства самолетов Boeing 737 MAX 9. Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на администратора Майкла Уайтакера.

«Мы не согласимся на какой-либо запрос Boeing о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 MAX, пока не убедимся, что проблемы контроля качества, выявленные в ходе этого процесса, решены», — сказал он.

Вместе с тем FAA установило ряд мер по усилению надзора за производственными линиями Boeing. Регулятор назвал недопустимыми инциденты с проблемами качества самолетов. В этой связи планируется увеличить штат сотрудников, которые контролирует производство «Боингов».

Кроме того, специалисты начали расследование в авиастроительной компании с целью проверки соблюдения процедур контроля качества. Отныне сборка и выпуск новых самолетов будет более строго координировать ведомство.

В начале января самолету Boeing 737 MAX 9, принадлежащему Alaska Airlines, пришлось совершить экстренную посадку в Портленде (штат Орегон) из-за того, что у него во время полета вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После этой ситуации авиакомпания вывела из эксплуатации все лайнеры данной модели.

Известно, что всего на борту находились 77 человек — 71 пассажир и шесть членов экипажа. О пострадавших не сообщалось. После этого Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничение на полеты Boeing 737 MAX. Позднее стало известно, что на самолетах компании United Airlines нашли незатянутые болты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Boeing прокомментировали инцидент с самолетом 737 MAX.

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