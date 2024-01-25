У нас так принято: какая привычка россиян кажется иностранцам дикостью

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 75 0

В каждой стране есть свои бытовые обычаи. Порой они вызывают недоумение у представителей разных культур.

У нас так принято: какая привычка россиян кажется иностранцам дикостью

Фото: www.globallookpress.com

Каждая страна имеет свои традиции, которые зачастую кардинально отличаются друг от друга. Ни для кого не будет секретом, что любое, даже самое маленькое государство, долгое время формировало свои собственные обычаи и правила.

О том, какая привычка жителей нашей страны кажется иностранным гражданам дикостью, рассказывает издание utro.ru. Подходы к жизни в разных государствах могут быть такими непохожими, что порой вызывают смех и полное недоумение.

Так, гости с Запада искренне не понимают, почему их просят при входе в русский дом или квартиру снять грязную уличную обувь. Иностранцы не видят необходимости разуваться.

К примеру, американцы обычно используют специальные щетки, которые помогают им избавиться от основной грязи на ботинках. К тому же, они стараются чаще мыть полы в своих домах.

Недоумение абсолютно обоюдно — русским людям тяжело представить, что в родную обитель можно принести грязь с улицы. Нам также не ясно, почему за рубежом многие ложатся в постель в уличной обуви и одежде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про странные традиции на Новый год в разных странах.

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