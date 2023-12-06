Их нравы: странные традиции на Новый год в разных странах

Декабрь только наступил, однако новогоднее настроение уже начинает постепенно появляться у многих. Не терпится нарядить елку, собрать всех родных и близких за столом и после боя курантов насладиться яркими красками фейерверков на улице.

Но все отмечают Новый год по-разному: у каждого собственные традиции. А за рубежом праздничные обычаи сильно отличаются от привычных нам.

Южная Корея — суп ттоккук

JEON HEON-KYUN / ТАСС

Во всех странах по григорианскому календарю отсчет года начинается 1 января. При этом некоторые отмечают праздник несколько раз — во многих государствах помимо главного есть свой собственный Новый год.

Так, в Южной Корее по лунному календарю также встречают Соллаль. Его главная особенность — традиционный суп ттоккук, который обязательно нужно съесть в Новый год.

Считается, что блюдо продлевает жизнь человека, и, употребив его в пищу, человек становится старше на год. Суп готовят из говяжьего бульона, добавляя тонко нарезанные клецки из риса.

Таиланд — мокрый Новый год

www.globallookpress.com / Jack Kurtz

В Таиланде тоже есть свой собственный традиционный праздник, означающий начало Нового года. Сонгкран обычно проходит в апреле, и его принято отмечать всей семьей.

Один из самых необычных ритуалов празднования Нового года в Таиланде — поливание водой. По легенде, чем сильнее и быстрее ты промокнешь, тем счастливее и успешнее будут все 12 месяцев.

Кроме того, в буддизме, который исповедуется в стране, вода означает очищение от негатива. Так, обливаясь водой можно избавиться от всего плохого, что накопилось за год.

Италия — мусорный дождь

www.globallookpress.com / Alfredo Falcone

Оставляют все неудачи и несчастья в старом году не только тайцы. В солнечной Италии отмечают Новый год всего один раз, но с размахом.

Чудная традиция жителей страны — выбрасывать из окон разный накопившийся хлам и мусор. Итальянцы считают, так человек сможет избавиться от всего старого и будет готов впустить в свою жизнь новые мечты и благодати.

Раньше на улицах Италии можно было увидеть даже выкинутую мебель. Но сейчас, в основном, предпочитают выбрасывать старые бумаги и чеки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарить на Новый год близким.