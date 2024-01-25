Уже скоро: более 40 выплат и пособий проиндексируют в России

Ветераны Великой Отечественной войдут в число тех, кому увеличат соцподдержку.

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 пособий и социальных выплат. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство подготовило постановление об индексации с 1 февраля более 40 социальных выплат и пособий», — сказал председатель правительства.

Мишустин отметил, что такая мера затронет примерно 20 миллионов граждан России. В том числе единовременное пособие вырастет у семей с детьми.

Теперь они получат 24,6 тысячи рублей. Ежемесячные выплаты по уходу за младенцем также возрастут.

Материнский капитал поднимут приблизительно до 640 тысяч рублей за первенца. За последующих детей государство выделит 834 тысячи рублей.

Если семья потратила часть материнского капитала, то будет проиндексирован остаток. Также выплаты увеличат для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Герои России и Труда в том числе получат больше соцподдержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд предложил индексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым.