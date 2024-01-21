Минтруд предложил индексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым

Минтруд предложил исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. Об этом сообщают «Известия».

Это, как отмечается, позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия. Ведомство подготовило поправки в ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в России».

Реализация нововведений приведет к тому, что пенсии самозанятых будут индексироваться наравне с неработающими пенсионерами. Помимо этого, они смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

Меры направлены на то, чтобы самозанятые могли не выбирать между увеличением размера пенсии в будущем, уплачивая взносы на добровольной основе, и индексацией уже получаемой выплаты. Документ в настоящее время находится на стадии межведомственного согласования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России получать пенсию в 50 тысяч рублей. Средний размер выплат пожилым в России к концу 2024 году составит примерно 24 тысячи рублей.