Минтруд предложил индексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 95 0

Что изменится для этой категории граждан в будущем?

Минтруд предложил индексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Минтруд предложил исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. Об этом сообщают «Известия».

Это, как отмечается, позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия. Ведомство подготовило поправки в ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в России».

Реализация нововведений приведет к тому, что пенсии самозанятых будут индексироваться наравне с неработающими пенсионерами. Помимо этого, они смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

Меры направлены на то, чтобы самозанятые могли не выбирать между увеличением размера пенсии в будущем, уплачивая взносы на добровольной основе, и индексацией уже получаемой выплаты. Документ в настоящее время находится на стадии межведомственного согласования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России получать пенсию в 50 тысяч рублей. Средний размер выплат пожилым в России к концу 2024 году составит примерно 24 тысячи рублей.

-15° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
«Алкоголь — зло»: психолог рассказала, почему Кудрявцева уходит от Макарова
15:35
Количество погибших от удара по Донецку увеличилось до 25 человек
15:17
В Абхазии из-за пожара уничтожен почти весь государственный картинный фонд
14:59
Смерть, окутанная тайной: почему о кончине Сдобнова из «Склифосовского» узнали слишком поздно
14:41
У эксплуатировавшей разбившегося самолета компании не было сертификатов для полетов
14:35
Над Геническом сбиты две вражеских ракеты

Сейчас читают

Результат налицо: как побороть сбой в работе организма и вернуть здоровый сон
«Всегда скандал»: Волочкова рассказала, что думает о Джигурде и Шаляпине
Тело нашли в автомобиле: умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса