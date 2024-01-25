Владимир Путин объявил о повышении МРОТ в 2024 году

Реальные доходы граждан России существенно выросли по сравнению с 2023-м.

В 2024 году будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России. Об этом сообщил на встрече со студентами университета Иммануила Канта в Калининградской области кандидат в президенты РФ, действующий президент Владимир Путин.

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — пообещал лидер страны.

Помимо этого, Путин отметил, что по сравнению с прошлыми годами, виден уверенный рост доходов россиян, в том числе, в заработной плате.

С 1 января МРОТ в стране составил 19 242 рубля, он был проиндексирован на 18,5%. В 2023 году он составлял 16 242 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин с теплотой поздравил студентов с Татьяниным днем.