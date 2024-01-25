Путин с теплой улыбкой поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Президент также сделал важное объявление относительно стипендии.

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поздравил всех студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днем. Заявление об этом он сделал в ходе встречи с учащимися университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

«Цель нашей встречи в таком формате поздравить вас с вашим праздником, с днем российского студенчества, поздравляю вас. Всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей, да и выпускников», — сказал глава государства в начале встречи.

Путин подчеркнул, что сейчас России активно развивается, а мир находится в стадии фундаментальных изменений. И речь здесь идет как о политической сфере, так и мироустройстве, многополярности, технологиях.

Сегодня, 25 января, Владимир Путин прилетел в Калининград для встречи в Татьянин день со студентами университета имени Иммануила Канта. После этого состоится социально-экономическое совещание.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причину поездки Путина в Калининград. В частности, он рассказал, связан ли этот визит с Североатлантическим альянсом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил о повышении президентской стипендии до 30 тысяч рублей.

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