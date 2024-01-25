«Это злило его»: куда Зеленскому предложили бежать перед началом СВО
Шустер: Запад предлагал Зеленскому покинуть Украину перед началом СВО
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
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Лидера Незалежной предупреждали «партнеры», но почему он их не послушал?
Коллективный Запад еще 2022 году предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну и создать правительство в изгнании. Об этом рассказал журналист издания Time Саймон Шустер в своей книге про лидера Незалежной.
«В день выступления Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности 19 февраля 2022 года несколько западных лидеров призвали его не возвращаться в Киев и начать формировать правительство в изгнании», — написал журналист.
Но Зеленский воспринял это как попытку списать его со счетов. Он был удивлен, что это готовы сделать даже самые ближайшие союзники.
«Это, казалось, злило его», — заявил Шустер.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, до чего докатился Зеленский к своему 46-летию.
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