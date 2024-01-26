Предсмертные конвульсии: Зеленскому открыли глаза на серьезную проблему с бизнесом

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 40 0

Экономист Амелин: на Украине больше нет экономики

Предсмертные конвульсии: Зеленскому открыли глаза на серьезную проблему с бизнесом

Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images

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Что происходит с экономикой Украины в настоящее время?

Бизнесмены не будут спасать коллапсирующую экономику Украины. Об этом YouTube-каналу Alpha Media заявил директор программы «Экономика» Украинского института будущего Анатолий Амелин.

«Экономики уже нет. Те цифры роста, которые нам рисуют, это следствие инфляции», — сказал он.

Ситуацию, при которой экономика Незалежной теряет 30%, а затем растет на 4-5%, Амелин назвал конвульсиями. В сложившейся ситуации виноваты в том числе украинские силовики, которые подмяли бизнес под себя — уехавшие за рубеж предприниматели не поедут обратно по призыву Владимира Зеленского, убежден экономист.

Ранее 5-tv.ru писал, что один шаг отделяет Украину от того, чтобы стать абсолютной американской колонией. Стало известно, как Штаты формируют там свои органы управления.

От Зеленского потребовали заменить чиновников, потерявших доверие Вашингтона, на своих протеже. Это украинцы, прошедшие обучение на Западе и присягнувшие американским интересам и ценностям.

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