Один шаг отделяет Украину от того, чтобы стать абсолютной американской колонией. Сегодня стало известно, как Штаты формируют там свои органы управления.

От Владимира Зеленского потребовали заменить чиновников, потерявших доверие Вашингтона, на своих протеже. Это украинцы, прошедшие обучение на Западе и присягнувшие американским интересам и ценностям.

Есть пофамильный список — его обнародовала наша Служба внешней разведки. Кого Белый дом прочит на место премьер-министра. и чем прижали Зеленского так, что он не сможет отказаться, узнал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

США формируют новый кабинет министров правительства Украины и ставят на ключевые посты своих давно проверенных людей. Служба внешней разведки России называет имена троих: на пост премьера Вашингтон рекомендует действующего посла в США, бывшую главу украинского Минфина Оксану Маркарову.

«Я уверена, что США являются нашим основным партнером или стратегическим другом номер один», — говорила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Биография Маркаровой — типичная для колониального лоббиста. Училась в Америке, работала в американских инвестиционных фондах, проходила практику во Всемирном банке США.

После майдана незалежности она возглавила украинский Минфин и досталась Зеленскому «в наследство» от Петра Порошенко, и, хотя тот пришел со своей командой, Маркарову ему пришлось оставить — видимо, из-за океана попросили. Сейчас де-юре — она представитель Украины в США, а де-факто — наоборот.

«Внутри Украины она воспринимается не как представитель Украины в Соединенных Штатах, а как поставленный специально человек Соединенными Штатами. Маркарова все свои заявления делала исключительно, как это выгодно не Украине, а Соединенным Штатам. Даже не просто Штатам, а команде президента США Джо Байдена», — говорит экс-нардеп Украины Олег Царев.

Не испортили ее резюме и коррупционные скандалы — украинские СМИ публиковали расследования, как она вывела из залога банка накануне его банкротства историческое здание на Подоле. В итоге через ряд «серых» фирм продала его себе же по заниженной цене, получив четыре тысячи квадратных метров элитного киевского жилья — это данные украинских СМИ.

На должность главы Минфина США планируют поставить соратника Маркаровой — действующего замминистра финансов Александра Каву, Александр «Кофе» в переводе на русский. Тоже учился в США, выпускник Гарварда.

С тех пор всегда где-то около власти, независимо от смены украинских президентов. Ну и третья фамилия — на должность министра экономики Украины США хотят назначить действующего зама Тараса Качку.

После майдана он несколько лет возглавлял Американскую торговую палату на Украине и тоже имел возможность и время доказать свою преданность звездно-полосатому флагу.

«Команду Зеленский получил, но не торопился ее выполнять. Ему еще раз напомнили, что надо провести кадровые перестановки. Зеленский не хочет этого делать, потому что понимает, что если выполнит требования, он потеряет контроль над государством. У него уходит власть», — отметил Царев.

Уходит власть, и нарастают противоречия с силовым блоком. О противостоянии с главкомом ВСУ Валерием Залужным известно давно.

Теперь Зеленский разошелся во мнении и с Главным управлением разведки, заявив, что можно обойтись без мобилизации. Глава ГУР Кирилл Буданов слова своего президента опровергает в интервью западной прессе.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка бойцов ощутима», — сказал Буданов.

По данным российской Службы внешней разведки, США не только хотят назначить на ключевые посты своих людей, но и заставляют Зеленского избавиться от ряда неугодных фигур.

«Режим Зеленского — исключительно марионеточное правительство под руководством британцев и американцев. Не берусь решать, кто из них главнокомандующий. Важно, что на Украине не случается того, чего не хотели бы США или Великобритания. Все ключевые руководящие должности на Украине, в особенности военных структур, а также спецслужб, занимают британские или американские, мягко говоря, „советники“. Это исключительно марионеточное собрание американцев и британцев», — подчеркнул политолог из Германии Айке Хамер.

О несамостоятельности официального Киева все знали давно, но, что очень важно, все больше западных политиков стали говорить об этом открыто и предлагают исходить из очевидного факта: Украина — колония США. Вот заявление премьера Словакии Роберта Фицо.

«С 2014 года, после майдана, Украина — под тотальным контролем и влиянием США. Украина не является независимой и самостоятельной страной, Украина — под абсолютным влиянием США. Европейский союз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США», — сказал Фицо.

И сегодня же стало известно, что Зеленский вносит на рассмотрение в Раду закон о введении на Украине множественного гражданства. После его принятия иностранцы смогут занимать любые должности в украинской власти.