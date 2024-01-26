Прощайтесь с родными: признак наступления конца цвета обнаружили в Британии

Неужели все действительно подходит к финишной линии?

Вода в ручье в британском Бирмингеме окрасилась в кроваво-красный цвет — в этом прослеживается признак конца света. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Признак конца света? <…> 24 января представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз», — говорится в материале.

После этого расследование инициировал городской совет Бирмингема. Представитель совета района Джилли Бермингем опубликовала фотографию странного явления в соцсетях, что вызвало большой ажиотаж среди местных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог Татьяна Борщ предсказала, что конец света наступит в 2060 году. Громкое и неожиданное заявление вызвало ажиотаж среди экспертов и зрителей в студии, а ведущие и вовсе растерялись на некоторое время.

Однако после того, как астролога переспросили, не ошиблась ли она, та ответила отрицательно. Но шансы миру все-таки дала, уточнив, что дата пока что не совсем окончательная и требует «дополнительной проверки».