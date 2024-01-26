Звезда фильма «Стиляги» вызвал полицию после получения неизвестной посылки

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 41 0

Звезда фильма «Стиляги» Шагин вызвал полицию, получив неизвестную посылку

Звезда фильма «Стиляги» вызвал полицию после получения неизвестной посылки

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Артисту неоднократно поступали угрозы, в том числе, с обещаниями физической расправы.

Звезда фильмов «Стиляги» и «Союз спасения» Антон Шагин вызвал полицию после получения посылки, решив, что внутри может быть взрывчатка. Как стало известно 5-tv.ru артист неоднократно получал угрозы после того, как публично поддержал проведение специальной военной операции России на Украине.

Инцидент произошел 25 января. Шагин заказывал доставку баяна — инструмент был нужен ему в качестве реквизита для съемок нового фильма — но при доставке посылки он засомневался. Посчитав, что внутри коробки может быть взрывное устройство, артист вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место правоохранители изучили посылку и нашли статуэтку с образом богини правосудия Фемиды.

«Шагин заказывал баян, а пришла Фемида. Заказ же администрация съемочной группы оформляла, может, кому-то из коллег статуэтка понадобилась», — считает источник 5-tv.ru.

Стоит отметить, что Шагин опасается не на пустом месте: после того, как он публично поддержал проведение СВО, к нему и его семье регулярно поступают угрозы, в том числе, и физической расправы. А, если вспомнить, как погиб военкор Владлен Татарский, то предосторожность артиста вполне оправдана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что террористка Трепова* получила наказание за теракт в Петербурге.

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