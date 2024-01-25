Она улыбалась: террористка Трепова* получила наказание за теракт в Петербурге
Слушания по делу тянулись долго: один перечень полученных травм погибшего военкора Владлена Татарского и 52 пострадавших — это несколько томов уголовного дела.
Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru
Суд вынес приговор по громкому делу Дарьи Треповой*. И он один из самых строгих в современной России — 27 лет колонии.
Это срок за теракт, который девушка устроила в Петербурге, когда принесла бомбу на встречу с Владленом Татарским. Ее имя включено в список террористов и экстремистов, еще три дня назад она раскаивалась в жестоком преступлении.
А сегодня в зале суда улыбалась в своем ярком свитере с мандаринами. Корреспондент «Известий» Максим Облендер с подробностями из зала суда.
«Так много людей было разве что на самом первом заседании по делу о взрыве в кафе. Вокруг пострадавшие, очень много журналистов. Первое заседание состоялось 15 ноября, наконец 25 января собравшиеся услышат приговор для Дарьи Треповой*, внесенной в список террористов и экстремистов, и Дмитрия Касинцева, который укрывал ее в своей квартире после случившегося», — отметил Облендер.
Слушания по делу тянулись долго. Один перечень полученных травм погибшего военкора Владлена Татарского и 52 пострадавших — это несколько томов уголовного дела.
Свидетельские показания, просмотр видео с камер наблюдения. Собравшиеся, кажется, знали уже посекундно всю хронологию.
Не только как Трепова приехала на творческий вечер с гипсовой статуэткой, начиненной взрывчаткой, как назвалась Настей и села рядом с Татарским, но и с самого момента, как готовилась совершить это преступление.
Треповой вменяют три статьи: террористический акт, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. Гособвинение запросило 28 лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа.
Для Касинцева прокурор требует 1 год и 10 месяцев колонии. Плюс сумма гражданских исков — она превысила 50 миллионов рублей — пострадавшие просят компенсировать моральный и физический вред.
«Я пострадала серьезно, в итоге у меня два месяца большое количество операций, два с лишним месяца в больнице. Я подала к обоим обвиняемым моральные иски», — поделилась потерпевшая Татьяна Любина.
Ни в ходе следствия, ни в ходе последнего слова террористки никто из собравшихся ей так и не поверил. Не помог даже дрожащий голос.
Извинялась, до последнего убеждала, что не знала о взрывчатке, думала, несет прослушку. Но все помнят, как она мило беседовала с адвокатом, как улыбалась, глядя в камеры журналистов.
«Трепова* являлась активной участницей, активной и инициативной участницей группы, которая была создана для террористических актов на территории РФ, это никто не отрицает: ни адвокат, ни она сама. Она с таким же успехом могла поучаствовать в другом террористическом акте. Она являлась членом организованный группы, которая занималась терроризмом», — считает потерпевший Дмитрий Богданов.
Еще на самом первом заседании было решено журналистам давать только десять минут в начале заседания на протокольную съемку. Сегодня оглашают приговор, Трепова — в стеклянном боксе, ее обступили приставы, очевидно, что приговор для нее — один из самых жестких и суровых за последние несколько лет.
Ведь максимальное заключение для женщин не может в России превышать 35 лет. Так и получилось: если Касинцева суд приговорил к 1 году и 9 месяцам лишения свободы, Трепова* по сумме всех статей получила практически тот срок, что и запрашивал гособвинитель.
«Суд приговорил Трепову к наказанию в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, а также с ограничением свободы на два года, которое она будет отбывать после отбытия основного наказания», — рассказала старший прокурор управления государственных обвинителей главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Надежда Тихонова.
«Процесс завершился известным результатом. Предположу, что мы этот приговор, конечно, обжалуем», — заключил адвокат, защитник Треповой Даниил Берман.
Более того, Треповой предстоит выплатить более 16 миллионов рублей компенсации морального и физического вреда пострадавшим. Защитник террористки предположил, что она будет работать в колонии и потихоньку выплачивать суммы.
Времени на это будет более чем достаточно. Ведь в колонии 26-летняя Трепова проведет больше лет, чем ей самой сейчас.
* Внесена в список террористов и экстремистов в России.
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