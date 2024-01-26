В Ростовской области задержали двоих россиян за госизмену

Что они делали по заданию украинского куратора?

Силовики задержали двоих россиян по подозрению в государственной измене, их деятельность пресекли в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Ростове-на-Дону по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ („Государственная измена“), задержаны два гражданина РФ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, они по собственной инициативе связались с представителем спецслужб Украины. По заданию куратора агенты собирали и передавали информацию о подразделениях Вооруженных сил России, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанный 17-летний житель Челябинска за попытку теракта получил пять лет колонии.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.