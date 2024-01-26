В Ростовской области задержали двоих россиян за госизмену

|
Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

ФСБ задержала двоих агентов Украины в Ростове-на-Дону за шпионаж

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian FSB press service; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Что они делали по заданию украинского куратора?

Силовики задержали двоих россиян по подозрению в государственной измене, их деятельность пресекли в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Ростове-на-Дону по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ („Государственная измена“), задержаны два гражданина РФ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, они по собственной инициативе связались с представителем спецслужб Украины. По заданию куратора агенты собирали и передавали информацию о подразделениях Вооруженных сил России, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанный 17-летний житель Челябинска за попытку теракта получил пять лет колонии.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
26 янв
Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров России и Украины
26 янв
В РФ создали самый быстрый дрон-конвертоплан «Ловкий»
26 янв
«Все, давай, аля-улю»: офицер заявил, что ВСУ буквально «списывают» боевиков
26 янв
Позывной «Король»: ас из Тулы держит в страхе боевиков под Артемовском
26 янв
Дроны «Суперкам» на дежурстве! Лучшее видео из зоны СВО за день
26 янв
«Не научились»: как Россия отправила ВСУ в «нокаут» одной тактикой
26 янв
Полянский «закопал» Украину после вранья о крушении Ил-76
26 янв
«В противном случае»: Песков пригрозил Украине худшим сценарием в рамках СВО
25 янв
«В последние дни»: генерал ВСУ раскрыл все карты о ситуации в Харьковской области
25 янв
По методичкам Гитлера: ВСУ перешли к «бандеровской» тактике
-3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.38 96.64
0.47
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

10:30
Дубинки, наручники и ЧПУ: Тайвань ввел новый запрет на экспорт товаров в Россию
10:12
В Ростовской области задержали двоих россиян за госизмену
9:58
Звезда фильма «Стиляги» вызвал полицию после получения неизвестной посылки
9:50
«Было очень холодно»: пилот Falcon 10 о том, как удалось посадить самолет
9:46
Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров России и Украины
9:32
«Его прям трясло»: Тактаров назвал актера Голливуда, который ему завидовал

Сейчас читают

Врачи предупредили об опасности ношения узкой одежды
Трагедия в «новой» Москве: чем удивит свежая киноверсия «Мастера и Маргариты»?
Дроны «Суперкам» на дежурстве! Лучшее видео из зоны СВО за день
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса