Задержанный в 17 лет житель Челябинска за попытку теракта получил 5 лет колонии

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Суд осудил на пять лет юношу за покушение на теракт в Челябинской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области; 5-tv.ru

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Он придерживается идеологии украинских националистов.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным жителя Челябинской области в покушении на террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского управления ФСБ России.

«Суд признан его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Силовики пресекли попытку совершить теракт на объекте Минобороны РФ в Челябинской области в осенью 2023 года. Было установлено, что юноша является сторонником идеологии украинской националистической организации. Как передавал 5-tv.ru, парень собирался применить самодельные зажигательные гранаты.

При этом ему еще не было 18 лет. На момент оглашения приговора суда юноша достиг совершеннолетия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала пособника киевского режима в Новокузнецке. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

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