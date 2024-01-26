«Взбудоражат вкусовые рецепторы»: какими кулинарными шедеврами славится Китай

Кухня Поднебесной — одна из самых необычных и запоминающихся. Что обязательно нужно попробовать гостям этой азиатской страны?

Китай — невероятно разнообразная и многогранная страна. Государство славится своими традициями, которые формировались с самых древних лет, многовековой историей, чудесными пейзажами и архитектурой особенной красоты.

Тысячи туристов ежегодно отправляются в Поднебесную, чтобы поближе познакомиться с ее неповторимой культурой. Также не проходят мимо знаменитой китайской кухни, которая является одной из самых необычных и запоминающихся в мире.

Своими впечатлениями от Китая и его кулинарных шедевров с 5-tv.ru поделилась певица и актриса мюзиклов Надежда Проскурина, полуфиналистка музыкального конкурса на федеральном канале.

Как рассказала нам исполнительница, однажды ей удалось провести в Китае несколько месяцев. Именно экзотические блюда помогли артистке познать эту многогранную страну, которая, без сомнения, очаровывает каждого посетителя.

«Китайская кухня весьма разнообразна и специфична из-за огромного количества приправ и специй. Наибольшей популярностью пользуются имбирь, чеснок, гвоздика и самое главное — острый красный перец. Все это придает китайским блюдам неповторимый вкус», — рассказала собеседница.

Весьма распространенная еда в Поднебесной — утка по-пекински. Также особой популярностью среди местных пользуется китайский суп-лапша, который является самым доступным блюдом в стране и представлен в самых разных вариациях.

Надежда призналась, что китайская еда для нее была либо очень сладкой, либо безумно острой — кулинария страны действительно отличается большой яркостью вкусов. Однако певице сильно полюбились китайские шашлычки, которые готовятся из различных ингредиентов.

«Это может быть баранина, свинина, морепродукты, грибы. Вечером на прогулке этот запах разносится по всюду — невозможно пройти мимо. Ведь жарят их на углях или готовят на железной плите», — поделилась воспоминаниями Проскурина.

За все месяцы проживания в Китае исполнительница так и не сумела попробовать знаменитые куриные лапки, которые маринуют в остром соусе. Местные жители же употребляют данное блюдо с большим удовольствием, смакуя на каждом шагу.

На певицу произвел большое впечатление особый китайский прибор, который представляет из себя одновременно и блюдо, и метод приготовления еды, и способ провести время с родными и близкими. Хого — традиционная трапеза. Это «гибрид» самовара, который ставится на стол. Он имеет два дна и встроенную печь для разогрева, в нем местные жители прямо за столом варят мясо и овощи.

«Ставится два котла — в одном из них бульон острый, да такой, что перехватывает дыхание. В другом — более пресный. Каждый участник выбирает сам, что он будет для себя варить, ведь на столе нарезаны тонким слоем различные ингредиенты», — объяснила Надежда Проскурина.

Удивительны и китайские сладости, которые сильно отличаются от лакомств, привычных россиянам. В стране можно попробовать весьма специфичные конфеты «животного происхождения» — из морской черепашки или, например, змеи.

«Если вы любитель острых ощущений, которые взбудоражат ваши вкусовые рецепторы, то обязательно отправляйтесь в Китай», — посоветовала певица.

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