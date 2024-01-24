Московский современный художественный театр отправился в Китай с «Анной Карениной»

Еще одно прочтение выдающегося произведения русской литературы представили китайским зрителям. «Анна Каренина» покорила страну.

В Поднебесной проходят гастроли Московского современного художественного театра, в рамках которых местных зрителей знакомят с русским произведением. Удивительно, но история, рассказанная великим Толстым в конце 19-го века, актуальна и сейчас.

Более того, она понятна китайской аудитории, даже несмотря на то, что постановка идет на русском языке. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера о культурном обмене, который не знает границ и барьеров.

Эти аплодисменты — далеко не авансом. 45-дневный гастрольный тур Московского современного художественного театра по Китаю прошел экватор. И если премьерные спектакли зритель робко пробовал — то теперь аншлаг.

«Люди реагируют. По-настоящему реагируют. И в конце спектакля мы получаем такой обратный поток энергии, эмоций, что просто нет слов», — рассказывает актер театра Дмитрий Мазуров

Спектакль «Анна Каренина» — абсолютный фаворит. Он на афишах двух десятков городов. Скоростные поезда мчат артистов, костюмы и тонны декораций от одного театра к другому. Старинный паровоз на сцене переносит иностранных зрителей в мир великой русской культуры.

«Мне порекомендовали сходить на эту современную театральную постановку „Анны Карениной“, и я пришла сюда с большим волнением. Премьера спектакля меня очень удивила, вообще, это, конечно, моя любимая пьеса», — делится Куси Мей после просмотра.

«Мне очень близка русская литература. Я был рад увидеть постановку по знакомому мне роману, увидеть, как русские актеры сыграют понятные для них роли. Очень хочется посмотреть и другие спектакли по произведениям русских классиков. Я люблю Чехова, Пушкина», — отмечает зритель Хиду.

«Каренина», писал Толстой в дневниках, роман о настоящем — о расколе в современном мире, о добре и зле, об обществе, где потерялись ориентиры. История понятная сейчас многим.

Играют наши артисты на русском с китайскими субтитрами. Зрители не всегда успевают за кружевным толстовским текстом, но иногда кажется, что и слова не нужны.

«Разность мироустройства, мироощущения, миропонимания, языковые барьеры, они моментально становятся невидимыми и ненужными, как только мы начинаем говорить на единственном понятном языке, на языке души, единственном достойном понимания», — поделился художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов.

Взаимопроникновение культур — то с чего начинается любое долгосрочное сотрудничество государств. Китай сегодня наслаждается нашим театром, наши артисты — китайской кухней…

«Никогда не думал, что буду снимать еду, но, видимо, придется», — изумляются россияне.

Природой и удивительными техническим достижениями китайцев.

«Вот китайское желтое море, а вот театр в котором играем. Он огромный, как стадион», — рассказывают гости Китая.

Лучшие залы Поднебесной и благодарные зрители, которые после трехчасового действа становятся настоящими фанатами российского театра, караулят актеров после премьеры, чтобы просто сказать спасибо и получить автограф.

Завершаться эти гастроли в начале февраля, но, похоже, станут регулярными. Мы слишком одинаково чувствуем мир, чтобы надолго расставаться.