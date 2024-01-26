Музыкантов «Би-2» планируют депортировать из Таиланда

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 54 0

Генконсульство РФ в Пхукете: музыканты «Би-2» обязаны срочно покинуть Таиланд

Музыкантов «Би-2» планируют депортировать из Таиланда

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Сбежавшие из РФ артисты попались на нарушении закона. Что дальше?

Участники рок-группы «Би-2»* Лева* и Шура были задержаны 25 января в Таиланде. Генеральное консульство России в Пхукете прокомментировало задержание музыкантов. Соответствующий документ появился в распоряжении 5-tv.ru.

В официальном заявлении ведомства говорится, что причиной задержания релокантов стало проведение концертов без разрешения на работу. В итоге нарушители обязаны заплатить всего по 8,5 тысяч рублей каждый.

Кроме того, им придется покинуть страну.

«Исходим из того, что в соответствии с действующим иммиграционным законодательством нарушители будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время», — отметили в консульстве.

В сообщении также подчеркивается, что артисты за помощью или консультацией в консульство не обращались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая Макаревича* угодила в больницу со сложным диагнозом.

* — признан иноагентом в РФ.

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