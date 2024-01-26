В МЧС объяснили взрыв в Выборге плановыми работами на карьере

Кадры столба белого дыма распространились в социальных сетях.
Фото: © РИА Новости / Олег Макаров
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Взрыв в Выборгском районе Ленинградской области связан с плановыми работами, которые там проводились. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Ранее в социальных сетях распространились кадры, на который запечатлен столб белого густого дыма. Власти же позднее объяснили громкие звуки плановыми работами по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.
«В Выборгском районе Ленобласти запечатлены всего лишь плановые взрывные работы по добыче гранитной крошки в карьере Гаврилово», — уточняется в Telegram-канале администрации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы прогремели в трех городах в Нидерландах. Повреждения, по данным правоохранителей, получили магазин обуви, два жилых дома и автомобиль.
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