В МЧС объяснили взрыв в Выборге плановыми работами на карьере

Взрыв в Выборгском районе Ленинградской области связан с плановыми работами, которые там проводились. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на который запечатлен столб белого густого дыма. Власти же позднее объяснили громкие звуки плановыми работами по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.

«В Выборгском районе Ленобласти запечатлены всего лишь плановые взрывные работы по добыче гранитной крошки в карьере Гаврилово», — уточняется в Telegram-канале администрации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы прогремели в трех городах в Нидерландах. Повреждения, по данным правоохранителей, получили магазин обуви, два жилых дома и автомобиль.