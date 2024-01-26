В МЧС объяснили взрыв в Выборге плановыми работами на карьере

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Кадры столба белого дыма распространились в социальных сетях.

В МЧС объяснили взрыв в Выборге плановыми работами на карьере

Фото: © РИА Новости / Олег Макаров

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Взрыв в Выборгском районе Ленинградской области связан с плановыми работами, которые там проводились. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на который запечатлен столб белого густого дыма. Власти же позднее объяснили громкие звуки плановыми работами по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.

«В Выборгском районе Ленобласти запечатлены всего лишь плановые взрывные работы по добыче гранитной крошки в карьере Гаврилово», — уточняется в Telegram-канале администрации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы прогремели в трех городах в Нидерландах. Повреждения, по данным правоохранителей, получили магазин обуви, два жилых дома и автомобиль.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.38 96.64
0.47
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

18:16
В Госдуме заявили об обмене с Украиной телами погибших военнослужащих
18:00
Новые финансовые цели: прогноз Таро на неделю с 29 января по 4 февраля
17:55
Прекратить огонь: более 98% венгров выступили против поставок оружия Украине
17:37
Пилота разбившегося Falcon 10 экстренно госпитализировали по возвращении в Москву
17:28
В МЧС объяснили взрыв в Выборге плановыми работами на карьере
17:26
Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 35 боевиков ВСУ

Сейчас читают

На пороге гражданской войны: Техас бросил вызов федеральным властям США
Звезда фильма «Стиляги» вызвал полицию после получения неизвестной посылки
Раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса