Путин: Украина пытается провести контратаку в Соледаре, но безуспешно

Россия успешно двигается к своей цели.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru
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Боевики ВСУ пытаются проводить контратаки в Соледаре, но правда у них ничего не получается. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встречи со студентами Санкт-Петербургского Морского Технического Университета.
«Соледар, там ситуация была очень сложная. Она и сейчас непростая. Противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается, наоборот, наши подразделения двигаются вперед», — сказал лидер государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин раскрыл количество российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Их оказалось свыше 600 тысяч.
Также российский лидер подметил, что специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую Украина вела против мирных жителей Донбасса восемь лет. Киевский режим не оставил нашей стране никаких шансов, так как антироссийский анклав постоянно создавался на территории украинского государства.
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