Путин раскрыл количество российских военнослужащих в зоне СВО

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 127 0

Путин: свыше 600 тысяч россиян находится в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую Украина вела против мирных жителей Донбасса восемь лет.

Свыше 600 тысяч россиян находится в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил кандидат в президенты РФ, действующий президент России Владимир Путин во время встречи со студентами Санкт-Петербургского Морского Технического Университета.

Также российский лидер подметил, что специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую Украина вела против мирных жителей Донбасса восемь лет. Киевский режим не оставил нашей стране никаких шансов, так как антироссийский анклав постоянно создавался на территории украинского государства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ЦИК начали проверку подписей за кандидатов в президенты. Искусственный интеллект позволил исключить не только человеческий фактор, но и возможность ошибки.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.38 96.64
0.47
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

19:52
МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*
19:40
Измены — не помеха: Луппиан в юбилей рассказала о счастливом браке с Боярским
19:21
Звездные хобби: чем занимаются дети актеров и спортсменов
19:02
Одна ночь может «похоронить» все группу: как выжить в горах при авиакатастрофе
18:46
Путин раскрыл количество российских военнослужащих в зоне СВО
18:45
Помогают нейросети: в ЦИК начали проверку подписей за кандидатов в президенты

Сейчас читают

На пороге гражданской войны: Техас бросил вызов федеральным властям США
«Взбудоражат вкусовые рецепторы»: какими кулинарными шедеврами славится Китай
Раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса