Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Украинский беспилотник был вычислен и уничтожен российскими военными еще на подлете.

Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области

Фото: В.Саяпин / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба ведомства отметила, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была предпринята днем 26 января.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области.

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