«Трагедия»: женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области
Женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украина в очередной раз убила беззащитного человека, отметил губернатор.
ВСУ атаковали белгородский хутор Лозовая Рудка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера», — написал он в Telegram-канале.
С беспилотника, отметил Гладков, было сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница.
Губернатор выразил соболезнования близким и родным погибшей. Украина в очередной раз убила беззащитного человека, подчеркнул Гладков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотники обезвредили в небе над Орловской областью.
- 24 янв
- Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дронов ВСУ в небе Брянской области
- 24 янв
- Над Орловской областью сбиты несколько беспилотников
- 24 янв
- Беспилотники обезвредили в небе над Орловской областью
- 22 янв
- В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал человек
- 21 янв
- Вражеский беспилотник сбит в небе над акваторией Черного моря
- 21 янв
- Еще три беспилотника сбили средства ПВО над Смоленской областью
- 21 янв
- Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник над Тульской областью
- 21 янв
- Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Смоленской областью
- 20 янв
- МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью
- 19 янв
- Богомаз сообщил об эвакуации жителей из-за горящей нефтебазы под Брянском
Читайте также
86%
0.38 96.64
0.47
Нашли ошибку?