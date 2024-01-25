«Трагедия»: женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 51 0

Женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области

«Трагедия»: женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Украина в очередной раз убила беззащитного человека, отметил губернатор.

ВСУ атаковали белгородский хутор Лозовая Рудка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера», — написал он в Telegram-канале.

С беспилотника, отметил Гладков, было сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница.

Губернатор выразил соболезнования близким и родным погибшей. Украина в очередной раз убила беззащитного человека, подчеркнул Гладков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотники обезвредили в небе над Орловской областью.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
24 янв
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дронов ВСУ в небе Брянской области
24 янв
Над Орловской областью сбиты несколько беспилотников
24 янв
Беспилотники обезвредили в небе над Орловской областью
22 янв
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал человек
21 янв
Вражеский беспилотник сбит в небе над акваторией Черного моря
21 янв
Еще три беспилотника сбили средства ПВО над Смоленской областью
21 янв
Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник над Тульской областью
21 янв
Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Смоленской областью
20 янв
МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью
19 янв
Богомаз сообщил об эвакуации жителей из-за горящей нефтебазы под Брянском
-1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.66
0.38 96.64
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:24
«В последние дни»: генерал ВСУ раскрыл все карты о ситуации в Харьковской области
22:22
Путин одобрил продажу бывших угольных активов Ахметова
22:14
Черный след на белом поле: видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области
22:09
Даванков обсудил качество детского питания на встрече с многодетными родителями в Томске
22:02
«Все меры поддержки продолжаем»: Путин провел встречу с Алихановым
21:56
По методичкам Гитлера: ВСУ перешли к «бандеровской» тактике

Сейчас читают

Врачи предупредили об опасности ношения узкой одежды
Трагедия в «новой» Москве: чем удивит свежая киноверсия «Мастера и Маргариты»?
«Пыталась опорочить»: суд Москвы принял иск Киркорова против Успенской
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса