«Трагедия»: женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области

Украина в очередной раз убила беззащитного человека, отметил губернатор.

ВСУ атаковали белгородский хутор Лозовая Рудка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера», — написал он в Telegram-канале.

С беспилотника, отметил Гладков, было сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница.

Губернатор выразил соболезнования близким и родным погибшей. Украина в очередной раз убила беззащитного человека, подчеркнул Гладков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотники обезвредили в небе над Орловской областью.