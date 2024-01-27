«Может все»: Яна Чурикова о героизме русских женщин

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева Эксклюзив 31 0

Чурикова: на войне не стоит разграничивать профессии на «женские» и «мужские»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Новый фильм «Воздух» о советских летчицах заставил телеведущую порассуждать о том, может ли женщина стоять с мужчинами наравне.

Не так давно состоялась премьера масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Фильм повествует зрителям о подвигах отважных летчиц, которые защищали единственный путь для эвакуации и доставки продовольствия голодным жителям окруженного Ленинграда.

Своими мыслями о кинокартине с 5-.ru поделилась телеведущая Яна Чурикова, порассуждав о том, способна ли женщина в «вопросе войны» стоять наравне с мужчинами.

Наша собеседница вспомнила слова великой советской летчицы Марины Расковой о том, что «женщина может все». Именно с такими мыслями телеведущая и посетила первый показ фильма. Яна Чурикова призналась, что сама придерживается этого принципа в повседневной жизни.

«Мне очень хочется увидеть, что получилось у коллег, которым я привыкла доверять в вопросах производства кино», — добавила она.

Разграничивать профессии на «женские» и «мужские» — тем более если речь о войне — не стоит, считает Яна Чурикова. Во времена, когда необходимо «собраться», некоторые процессы просто хорошо «делаются», несмотря на то, какого пола человек — это не всегда так важно.

«Когда мы принимаем на работу человека, мы же не ориентируемся на его пол. В особенности это касается процессов менеджмента, управления и куча другого всего, что раньше казалось не женскими профессиями», — рассказала ведущая.

Журналистка поделилась своей радостью о том, что о месте женщины и на войне, и в жизни в последнее время говорится намного чаще. Некоторое время назад, отметила Чурикова, дамам было намного сложнее отстаивать свое право заниматься определенными видами работы.

Наша собеседница также подчеркнула, что люди порой в самых разных обстоятельствах способны на невероятные подвиги. Именно это и заставляет ее восхищаться человечеством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильм Германа-младшего «Воздух» показали блокадникам в Петербурге.

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