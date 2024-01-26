«Никакой пластмассовости»: фильм Германа-младшего «Воздух» показали блокадникам в Петербурге

Сегодня в Петербурге показ нового фильма «Воздух» о подвиге отважных летчиц и защитниц блокадного Ленинграда. История рассказана так реалистично, будто сам попадаешь в кабину истребителя или штурмовика.

Главные гости сегодняшнего показа, конечно же, — ветераны и те, кому пришлось пережить те страшные дни в осажденном Ленинграде. Корреспондент «Известий» Максим Облендер о том, как создавалась кинолента.

Блокадный Ленинград, тяжелейшая зима 42-го. Чтобы заменить погибших летчиков, в авиаполк прибывает пополнение — молодые девчонки. Одни скажут, что им место не за штурвалом, а у плиты, другие просто не понимают, зачем они тут.

«Не только летчицы, но и техники. Им рожать надо, косы заплетать, а они здесь», - говорят герои в фильме.

До первого боевого вылета и первых выстрелов они хотели ходить на танцы, влюбляться, но сейчас надо самоотверженно бить врага.

— Машка, зачем тебе война? Вы же богато жили.

— Что значит «зачем»? Сколько людей наших гибнет.

И каждая сцена воздушного боя — отдельная победа съемочной группы. Будто сам попадаешь в кабину истребителя или штурмовика. Никакой легковесности, пластмассовости, как говорит режиссер картины Алексей Герман-младший.

«Если ты снимаешь фильм про войну, его невозможно снять, когда ты не соощущаешь себя с миллионами людей, которые положили свою жизнь, которые в это верили, боялись, побеждали и отступали. Ты должен слиться с эмоциями, с людьми, со временем», — считает режиссер фильма.

Премьеру приурочили к дате прорыва блокады Ленинграда. В эти дни каждый показ картины — особенный. В столице в фойе привезли декорации картины. Масштабные модели самолетов.

«В Петербурге „Воздух“ Германа-младшего показывают в кинотеатре „Художественный“, который, кстати, работал всю блокаду. Среди зрителей — есть те, кто пережил те страшные дни», — передает корреспондент Максим Облендер.

«Женщины герои на войне, они ведь не учились быть героями, они просто девчонки, которые, как в нашем фильме говорится, хотели любить, целоваться, но жизненные обстоятельства их вынудили сесть за штурвал самолета и защищать Родину, своих людей», — рассказывает исполнительница роли Риты Елена Лядова.

Героиню Елены Лядовой те, кто посмотрел картину, окрестили «крылатой Валькирией». Рита — бесстрашная опытная летчица. Но и в ее сердце еще жива любовь и чувства к командиру Астафьеву, роль которого исполнил Сергей Безруков.

«Они не похожи на нас сегодняшних. Вот этот скрупулезный выбор типажей. Лиц. Этих ребят, девчонок, глаза. Они не такие совершенно не такие. Но абсолютная вера того, что они такие и есть. Степень правды», — прокомментировал народный артист России Сергей Безруков.

Она здесь в каждой детали. В том, например, что советские самолеты сильно перегревались и плевались маслом при нажатии гашетки, в том, что война — это страшно, это истошные крики раненных, ночные налеты, потери друзей и ежедневный труд и подвиг. Когда девчонки могут быть такими же мужественными, как парни, едва звучит команда «От винта»!