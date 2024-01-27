Поступок, который вошел в историю: МО РФ раскрыло неизвестные детали подвигов солдат СССР

В начале наступления под Ленинградом солдат советской армии одним из первых ворвался во вражеские окопы и уничтожил 18 фашистов. Почему бумажные свидетельства об этом поступке имеют особое значение?

Минобороны РФ обнародовало секретные документы о подвиге советского солдата. Момент невероятной смелости, проявленный одним из советских солдат, вошел в историю Советского Союза, но соответствующие свидетельства и документы увидели свет лишь спустя 39 лет.

В пресс-службе ведомства поведали, что, согласно документам, красноармеец Иван Куликов совершил подвиг, сумев уничтожить 18 фашистов без применения огнестрельного оружия. Бросившись фашистам наперерез с криком «Ура!», советский солдат ворвался во вражеские окопы и положил нацистов. В качестве орудий Куликов использовал штык и гранаты.

Желавшие сохранить свои жизни нацисты бросились врассыпную, а Куликов, желая защитить землю и соотечественников, бросился догонять убегающих врагов.

Следующий подвиг красноармеец совершил уже в 1944 году. Рота Куликова попала под обстрел вражеского дзота. Красноармеец совершил обходной маневр и бросился к амбразуре, закрыв ее своим телом. Его подвиг помог остальным бойцам выполнить боевую задачу и сохранил жизнь всем его сослуживцам.

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