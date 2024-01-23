Танкисты армии России совершили подвиг в зоне СВО

Минобороны: танковый батальон ВС России совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Наши солдаты стабильно демонстрируют героизм и отвагу в ходе выполнения боевых задач.
Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке, уничтожив свыше 100 украинских боевиков и 16 единиц бронетехники противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники», — говорится в сообщении.
Подразделение, как отмечается, вело оборонительные бои на «важном направлении» с целью не допустить прорыва ВСУ. В итоге противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что 272 человека стали Героями России за время спецоперации.
- 23 янв
- «Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО
- 23 янв
- Как «Аллигатор» уничтожает позиции боевиков: лучшее видео из зоны СВО за день
- 23 янв
- Испытания антидроновых мини-ракет завершаются в России
- 23 янв
- Постоянно и повсюду: назван кардинальный способ борьбы с беспилотниками
- 23 янв
- Такую речь не забудут: что Лавров сказал на Совбезе ООН после обстрелов Донецка
- 23 янв
- Больше ездить не на чем? Боевики ВСУ оседлали лошадей
- 23 янв
- «Мы организуем»: Прилепин обратился к Кологривому после слов о спецоперации
- 23 янв
- «Ослепили»: чем Россия отбросила ВСУ в эпоху шпаг и мушкетов
- 23 янв
- Месть за Донецк: армия России продвигается в сторону Курахово
- 23 янв
- Полная катастрофа: станет ли Буданов новым главкомом ВСУ вместо Залужного
Читайте также
79%
-0.62 95.89
-0.49
Нашли ошибку?