Танкисты армии России совершили подвиг в зоне СВО

Наши солдаты стабильно демонстрируют героизм и отвагу в ходе выполнения боевых задач.

Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке, уничтожив свыше 100 украинских боевиков и 16 единиц бронетехники противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники», — говорится в сообщении.

Подразделение, как отмечается, вело оборонительные бои на «важном направлении» с целью не допустить прорыва ВСУ. В итоге противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что 272 человека стали Героями России за время спецоперации.