В Татарстане полиция заинтересовалась сообщениями о драке с участием бойца СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

МВД Татарстана начал проверку после сообщений об избиении ветерана СВО в клубе

В Татарстане полиция заинтересовалась сообщениями о драке с участием бойца СВО

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Пострадавший воевал в Донбассе с 2014 года.

Правоохранители начали проводить проверку из-за распространившейся информации о драке в городе Альметьевск с участием бойца спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану в Telegram-канале.

В местную полицию 4 января поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратился за помощью мужчина 1988 года рождения с травмами. Теперь организована проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. По ее окончанию будет принято процессуальное решение.

До этого в сети появились сообщения, в Альметьевске два молодых человека избили ветерана СВО в ночном клубе, где тот работал. Боец воевал в Донбассе с 2014 года, а потом вернулся домой после тяжелого ранения. А в начале года его «забили толпой» и сломали три ребра.

Ранее 5-tv.ru писал, что возмутительный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Там двое мужчин избили участника спецоперации, который лишился во время боевых действий части руки.

Тема:
Спецоперация
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