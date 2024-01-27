В Татарстане полиция заинтересовалась сообщениями о драке с участием бойца СВО

Пострадавший воевал в Донбассе с 2014 года.

Правоохранители начали проводить проверку из-за распространившейся информации о драке в городе Альметьевск с участием бойца спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану в Telegram-канале.

В местную полицию 4 января поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратился за помощью мужчина 1988 года рождения с травмами. Теперь организована проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. По ее окончанию будет принято процессуальное решение.

До этого в сети появились сообщения, в Альметьевске два молодых человека избили ветерана СВО в ночном клубе, где тот работал. Боец воевал в Донбассе с 2014 года, а потом вернулся домой после тяжелого ранения. А в начале года его «забили толпой» и сломали три ребра.

Ранее 5-tv.ru писал, что возмутительный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Там двое мужчин избили участника спецоперации, который лишился во время боевых действий части руки.