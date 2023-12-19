Жестокое преступление: в Санкт-Петербурге избили ветерана СВО

Злоумышленников не смутило даже то, что мужчина лишился части руки в ходе боевых действий.

Возмутительный инцидент в Петербурге. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое верзил избили участника спецоперации, который лишился во время боевых действий части руки.

Его повалили на асфальт и начали пинать. Причиной нападения стало замечание, которое мужчина сделал молодым людям — он попросил их убрать с тротуара машину.

После избиения злоумышленники попытались скрыться, однако уйти далеко им не удалось. Полицейские нашли их буквально через несколько минут.

Оба задержаны, одному из нападавших 33 года, другому — 31. Заведено уголовное дело по статье УК «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Забайкальском крае несколько нетрезвых посетителей кафе избили участника военной спецоперации на Украине. Конфликт произошел между двумя группами гостей кафе, в одной из которых находился ветеран боевых действий.