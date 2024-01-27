В США сообщили о готовности усилить полномочия властей по пресечению миграции

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Какие действия предпримут американские политики?

В США сообщили о готовности усилить полномочия властей по пресечению миграции

Фото: www.globallookpress.com / Mark Otte/Texas National

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В сенате США согласились усилить полномочия местных властей по пресечению нелегальной миграции. Об этом сообщает CNN.

Согласно источникам телеканала, подобный шаг направлен на прекращение всплеска миграции, а сроки рассмотрения заявки на предоставление убежища могут быть сокращены с десяти лет до полугода. Кроме того, власти планируют разрешить закрывать границу в случае достижения лимита в четырех тысяч человек в день за одну неделю.

Готовящийся законопроект должен стать шагом к заключению соглашения о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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