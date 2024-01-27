Часть акватории Азовского моря передали в пользование ВС РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Теперь проникновение невоенных лиц в эту часть акватории запрещено. С какой целью было принято соответствующее решение?

Часть акватории Азовского моря передали в пользование ВС РФ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Правительство РФ предоставило войсковой части в Керчи часть Азовского моря в водопользование для обороны государства на 20 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря. <…> Для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — сказано в документе.

Таким образом, теперь проникновение невоенных лиц в эту часть акватории запрещено — ее нельзя использовать юридическим и физическим лицами. Это касается и рыбной ловли.

Вышеуказанная войсковая часть, в свою очередь, обязана содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной им части акватории.

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