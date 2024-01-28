В Турции экстренно сел самолет из-за криков из багажного отделения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Воздушный лайнер выполнял рейс из Стамбула в Эр-Рияд.

В Турции экстренно сел самолет из-за криков из багажного отделения

Фото: www.globallookpress.com / RF Investigative Committee

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Самолет турецкой авиакомпании Pegasus совершил экстренную посадку в аэропорту Антальи после того, как пилоты услышали крики о помощи из багажного отделения. Об этом сообщил портал HavaSosyalMedya.

«Во время полета самолета Airbus A321, выполняющего рейс PC690 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен в Эр-Рияд, экипаж услышал крики „помогите“ из багажного отделения. Пилоты приняли решение экстренно посадить лайнер в аэропорту Антальи», — отмечено на портале.

За рейсом следили более пяти тысяч человек на портале Flightradar24. Авиакомпания пока не комментировала ситуацию. Однако портал HavaSosyalMedya чуть позже сообщил, что сотрудники аэропорта не нашли источник криков в грузовом отсеке.

«Проверки в грузовом отсеке закончены. Никто не найден», — сказано в сообщении.

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