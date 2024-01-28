Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на два года

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Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

Руководители двух стран намерены укрепить уже сформировавшиеся отношения и определить новый вектор развития дипломатических связей.

Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на два года

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят новые программы дипломатического сотрудничества на два года вперед. В рамках официального мероприятия в Петербурге 29 января политические лидеры подведут итоги выполнения основных направлений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и рассмотрят варианты для новых мер. 

В интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук прояснил, что новые программы интеграции будут разрабатываться сразу на два года вперед и будут призваны укрепить уже существующие отношения. Минувший год, по словам Полищука, позволил России прийти к выводу, что Белоруссия, как и прежде, является для РФ ближайшим союзником и имеет ключевое значение во внешнеполитическом курсе страны. 

Чуть ранее Россия и Белоруссия уже реализовали 28 союзных программ, что, по словам представителя МИД РФ, позволило достигнуть серьезного прогресса в сближении стран по ключевым внешне и внутреполитическим вопросам. Особый акцент на официальной встрече политики сделают на минимизировании последствий западных санкций. 

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