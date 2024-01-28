Малинкович представил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 90 0

Лидер партии «Коммунисты России» стал вторым кандидатом, выполнившим одно из важнейших условий при подаче документов.

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович представил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента РФ. Политический деятель стал вторым кандидатом, выполнившим одно из важнейших условий при подаче документов.

Так, согласно закону РФ, представителям непарламентских партий для участия в предвыборной гонке необходимо получить от сторонников от 100 тысяч до 105 тыссяч подписей. Но важно, чтобы при этом их было не более 2,5 тысячи в каждом субъекте страны. Представители партии «Коммунисты России» принесли в ЦИК 19 больших картонных коробок с подписными листами за кандидата Сергея Малинковича.

Лидер партии подал документы в ЦИК еще 1 января. Он отметил, что документы для регистрации кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году очень важны, поэтому их проверяли несколько дней. ДАже перед самым Новым годом — 31 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как нейросети в ЦИК помогают проверять подписи кандидатов на выборах.

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