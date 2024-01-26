Помогают нейросети: в ЦИК начали проверку подписей за кандидатов в президенты
ЦИК РФ проверил подписи в поддержку самовыдвижения Путина
Фото, видео: 5-tv.ru
Искусственный интеллект позволил исключить не только человеческий фактор, но и возможность ошибки.
В ЦИК России начали проверять подписи, поданные за кандидатов в президенты. Пока что их предоставил только штаб Владимира Путина. Действующий глава государства идет как самовыдвиженец, поэтому ему нужно собрать не менее 300 тысяч листов. Но в штабе уже сообщили, что собрано в десять раз больше. Что интересно -помогать экспертам при проверке подписей будут нейросети. Корреспондент «Известий» Анна Воропай расскажет.
Напротив каждой подписи — зеленая галочка. Это значит: проверка на подлинность прошла успешно. Проводить ее Центральной избирательной комиссии помогает искусственный интеллект. Подписные листы сканируют и загружают в систему. Программа под названием «технический комплекс проверки подписных листов» сверяет документы с единой базой избирателей. Такой алгоритм исключает человеческий фактор вместе с вероятностью ошибки.
«Разработанная программа позволяет нам применять нейросети, которые глубокую проверку делают безошибочной, и скорость проверки всех данных с подписных листов, которые переносятся в систему ГАС „Выборы“, скорость увеличивается, я называю в десять, даже более раз», — поделился заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
Технологию уже проверили на выборах другого уровня, но на президентских ее используют впервые. Сама по себе нейросеть ничего не решает, а только указывает эксперту на вероятную подделку подписей. Их проверяют по 17 четким критериям.
«Члены рабочей группы, в первую очередь, обращают внимание на то, существуют ли действительно такие избиратели, не принадлежат ли эти данные умершим, а также достигли ли избирателей возраста 18 лет», — уточнил начальник управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения аппарата ЦИК РФ Алексей Нестеров.
Сейчас эксперты анализируют подписи, которые волонтеры собрали в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина. Пока только штаб президента доставил документы в ЦИК. В понедельник привезли 95 коробок — 315 тысяч подписей. Столько нужно предоставить по закону. Хотя на самом деле по всей стране собрали в десять раз больше. Из них выборочно проверят 60 тысяч. Если появятся малейшие сомнения, проведут почерковедческую экспертизу.
«Задача специалиста-почерковеда при проверке подписных листов заключается в проверке почерков, сверки почерков избирателей, расположенных в подписных листах, между собой. И установление факта выполнения нескольких записей от нескольких избирателей одним лицом», — рассказал специалист-почерковед по проверке подписных листов Леонид Круглов.
На основании экспертизы решают, признавать ли подпись недействительной. По закону брака в подписных листах должно быть не больше 5%. Но в штабе Путина в подлинности каждой никто не сомневается.
«По закону на проверку подписей у ЦИК есть не более десяти дней. Этого времени хватит на самый тщательный анализ. Внедрение современных технологий позволило увеличить скорость обработки огромного массива данных. Но в приоритете — не быстрота, а качество проверки, которое ни у кого не должно вызывать сомнений», — отметила корреспондент Анна Воропай.
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