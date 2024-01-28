Сдвиг линии фронта и работа артиллерии: главные итоги СВО за прошедшую неделю

За прошедшую неделю ВС РФ показали отличные результаты в зоне СВО. Российская армия продолжает побеждать по всем фронтам. Особенно успешную работу показали бойцы ВДВ, которые отодвинули линию фронта от Артемовска. Также отлично себя проявили артиллерийские войска. Сайт 5-tv.ru подвел главные итоги.

Сдвиг линии фронта от Артемовска

Боевики ВСУ пытаются атаковать Артемовск беспилотниками, но все их планы рушат наши системы ПВО. А штурмовые отряды ВДВ продвигаются за Артемовск, зачищая блиндажи.

Десантники работают вместе с разведчиками, которые координируют их действия с помощью коптеров.

Передовые отряды уже закрепились на новых позициях, а линию фронта продолжают отодвигать как можно дальше от Артемовска.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Российская артиллерия увеличила интенсивность работы в ДНР

Наша артиллерия продолжает вести интенсивные обстрелы. Огневые точки находятся близко к позициям противника и это приводит к плотным боям.

Россия успешно продвигается и благодаря артиллеристам также двигается линия фронта. Они ведут стрельбу в течение всего дня. Процесс работы артиллерии стал интенсивнее в десять раз и сбавлять обороты военные не собираются. Единственные перерывы случаются только тогда, когда разведка ищет новую цель.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; Минобороны РФ; 5-tv.ru

ВСУ несут серьезные потери

А вот у террористов ВСУ все плохо. На разных направлениях они потеряли очень много людей. Всего в живой силе противник лишился примерно 900 солдат. И это только за 24 января.

Также были уничтожены вражеские артиллерийские установки и системы залпового огня. Российское ПВО сбило четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну тактическую ракету «Точка-У».

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

«Солнцепеки» отлично себя зарекомендовали на фронте

На переднем краю фронта всю свою мощь показывают огнеметные системы «Солнцепек». Оружие работает только ранним утром и ночью. Оно наносит колоссальные удары по террористам и для них наша машина стала целью номер один.

«Солнцепек» выпускает 24 снаряда меньше, чем за минуту. Он уничтожает все на своем пути. Поэтому украинцы кидают все силы на то, чтобы избавиться от мощнейшего оружия российской армии.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Артиллеристы уничтожили склад и минометный расчет ВСУ под Херсоном

Для российских артиллеристов неделя выдалась очень насыщенной и успешной. На херсонском направлении военные уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы отбили пять атак ВСУ на купянском направлении.