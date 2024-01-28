Новый успех: российские силы отбили пять атак ВСУ на купянском направлении

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

МО РФ: группировка «Запад» отразила 5 атак ВСУ в ДНР и Харьковской области

Новый успех: российские силы отбили пять атак ВСУ на купянском направлении

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Противник был вынужден отступить на юг и запад.

Подразделения группировки российских войск «Запад» отразили пять атак и контратак двух бригад Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Украинские боевики потерпели крах сразу на двух ключевых направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра Сергей Зыбинский.

По словам представителя ведомства, противник предпринял попытку переломить ситуацию в районе населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Тернов в Донецкой Народной Республике., но быстро начал нести потери и отступил. Бежать неонацистам пришлось под залповый огонь российских солдат на юг и запад. 

«Мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны в районах Синьковки и Тернов», — сказал Сергей Зыбинский.

Кроме того, также на купянском направлении расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ неподалеку Табаевки в Харьковской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ увеличивают давление на ВСУ на краснолиманском направлении.

Тема:
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