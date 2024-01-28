Путин запустил новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде

Кандидат в президенты России, действующий лидер страны Владимир Путин открыл новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде по видеосвязи.

Глава государства официально разрешил ввести постройку, предназначенную для зимовки, в эксплуатацию. Сделал он это в рамках мероприятия вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры пообещали оказать финансовую поддержку исследователям, которые отвечают за глобализацию научных открытий.

Путин отметил, что открытие комплекса станции «Восток» знаменательное событие для полярников и всей страны. Также это важно для партнеров и друзей России.

Президент РФ пообещал внести на рассмотрение проект, который позволит выделить на работу ученых-полярников миллиарды рублей с 2025 по 2027 годов. Это поможет исследователям совершать новые открытия, а также отметит уже проявленные заслуги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на два года.