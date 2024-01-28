«Наводит ужас»: ВС РФ применили против ВСУ переделанный корабельный бомбомет

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 75 0

ВС РФ применили улучшенную бомбометную установку РБУ-6000 против ВСУ

«Наводит ужас»: ВС РФ применили против ВСУ переделанный корабельный бомбомет

Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Как усовершенствовали оружие?

ВС РФ ударили по позициям боевиков ВСУ модифицированным советским реактивным бомбометом РБУ-6000 калибра 213 миллиметров. Об этом рассказал один из военнослужащих агентству РИА Новости.

«Установка РБУ-6000 — корабельная установка. Она глубинная, мы ее переделали», — рассказал солдат.

Военный пояснил, что бомбомет переоборудовали так, что теперь он может атаковать не только морские, но и наземные цели. Модифицированным оружием и был нанесен удар по ВСУ на артемовском направлении фронта.

Усовершенствованную версию РБУ-6000 установили на бронеавтомобиль «Урал». В снаряды добавили взрывчатые вещества и поражающие компоненты.

«Эффективно, мощно. Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ», — рассказал военнослужащий.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные итоги СВО за прошедшую неделю.

Тема:
Спецоперация
28 янв
Сдвиг линии фронта и работа артиллерии: главные итоги СВО за прошедшую неделю
28 янв
Новый успех: российские силы отбили пять атак ВСУ на купянском направлении
28 янв
Тактика ВСУ не работает: как артиллеристы громят бетонные укрепления противника
28 янв
Командная работа: ВС РФ увеличивают давление на ВСУ на краснолиманском направлении
27 янв
«Просто безумие»: генералы ВСУ боятся превосходства России в производстве оружия
27 янв
Переобулись: США намерены предоставить гарантии безопасности Украине на десять лет
27 янв
ВС России уничтожили склады горючего и авиасредства поражения на Украине
27 янв
В Татарстане полиция заинтересовалась сообщениями о драке с участием бойца СВО
27 янв
«Мы их ждали»: как штурмовики ВСУ молились на спасение армией России
27 янв
Так работает ЗРК «Тор-М2»: лучшее видео из зоны СВО за день
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

20:35
Кандидат в президенты РФ Даванков поставил подпись за эколога Баташева
20:22
В США заявили, что Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
20:09
«Наводит ужас»: ВС РФ применили против ВСУ переделанный корабельный бомбомет
19:56
Навсегда в памяти: в Москве открыли памятник актеру Василию Лановому
19:43
ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента 29 января
19:28
Быть или не быть: Европа рискует «умереть» в жарких спорах о финансировании Украины

Сейчас читают

Не стоит доверять: юрист отметил подозрительный вывод средств VIP-коуча Тлиашиновой
Сдвиг линии фронта и работа артиллерии: главные итоги СВО за прошедшую неделю
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Встречают по одежке: Как по фигуре женщины узнать ее характер

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса