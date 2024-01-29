В РФ возникли сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок: в чем проблема
В РФ возникли сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок
Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Дело вовсе не в отсутствии деталей.
У владельцев китайских машин, ввезенных в Россию по параллельному импорту, возникли проблемы с техобслуживанием. Как выяснили «Известия», официальные дилеры отказывают в ремонте таких машин. И дело тут вовсе не в отсутствии деталей.
Сложности появляются при попытке подключиться к диагностическому оборудованию. Программное обеспечение в таких моделях, как правило, на китайском языке. Даже английский в меню присутствует далеко не везде, не говоря о русском. В этом случае автолюбителям советуют обращаться к «неофициалам». Но и они, не факт, что смогут помочь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится рынок подержанных премиальных авто.
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