В РФ возникли сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок: в чем проблема

Дело вовсе не в отсутствии деталей.

У владельцев китайских машин, ввезенных в Россию по параллельному импорту, возникли проблемы с техобслуживанием. Как выяснили «Известия», официальные дилеры отказывают в ремонте таких машин. И дело тут вовсе не в отсутствии деталей.

Сложности появляются при попытке подключиться к диагностическому оборудованию. Программное обеспечение в таких моделях, как правило, на китайском языке. Даже английский в меню присутствует далеко не везде, не говоря о русском. В этом случае автолюбителям советуют обращаться к «неофициалам». Но и они, не факт, что смогут помочь.

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