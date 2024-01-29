Как на поезде или в самолете: в РФ хотят ввести невозвратные тарифы в отелях
В России хотят ввести невозвратные тарифы в отелях
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Bernhard / CHROMORANGE
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Стоимость гостиничного размещения после этого может снизиться до 30%. Но есть нюанс?
Номера в российских гостиницах могут подешеветь примерно на треть — благодаря невозвратным тарифам. Как пишут «Известия», в стране предлагают ввести новую ценовую политику- по аналогии с ж/д — и авиабилетами.
По мнению авторов инициативы, это будет выгодно обеим сторонам. Отельеры смогут застраховаться от риска, что гости откажутся от заселения в последний момент. А отдыхающим такая система позволит сэкономить. Как ожидается, по невозвратным тарифам стоимость проживания будет ниже на 20-30%.
Согласно действующим правилам, гостиницы могут удержать с отказавшихся клиентов неустойку — но не больше, чем стоимость суточного проживания.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что туристы смогут проверять гостевые дома на легальность. Владельцев помещений обяжут регистрировать объекты размещения в единой базе гостиниц, а полученный идентификационный номер нужно будет указывать в каждом объявлении о сдаче такого жилья.
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