Оказывается, определить наличие перелома кости самостоятельно порой практически невозможно.

Многие убеждены, что если человек способен двигать рукой после травмы — значит, перелома нет. Но на самом деле это распространенное заблуждение. О главных небылицах про самые серьезные повреждения конечностей изданию Газета.ру рассказал заведующий кафедрой морфологии человека Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

Как объяснил эксперт, все зависит от типа перелома, самой кости и локализации. Существует определенная классификация переломов.

«Если говорить о травматических переломах, то существуют полные и неполные, в свою очередь полные переломы делятся на переломы без смещения и со смещением костных отломков. Клиническая картина будет несколько отличаться», — отметил специалист.

При неполных и полных переломах без смещения костных обломков двигательная способность конечности может сохраняться, сопровождаясь при этом болезненностью, которая к тому же обычно снижена. Различают также краевые переломы, когда отломлен небольшой участок края кости. Движение тоже будет возможно, но с болезненными ощущениями, рассказал Хуршед Абдувосидов.

Существует еще один миф о травмах — большинство уверены, при подобном повреждении человеку ужасно больно. Собеседник издания объяснил, что степень болевых ощущений зависит от типа перелома.

«Любая кость покрыта снаружи так называемой надкостницей, которая богата нервными окончаниями. При переломе, если повреждается надкостница, то он может сопровождаться интенсивной болью, например, при переломе со смещением костных отломков», — поделился эксперт.

Кроме того, после перелома кость не становится прочнее, как принято считать. В области «поломки» образуется костная мозоль — своеобразный рубец. Данная ткань имеется только в области бывшего перелома и не располагается на всей кости.

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