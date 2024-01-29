Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции против России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Евросоюз ввел санкции против Лиги безопасного интернета и ее главы Мизулиной

Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции против России

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Между тем российские власти указывали на то, что экономика страны выдержала удар и продолжает эффективно функционировать.

Экономические санкции, введенные против России в 2014 году, продлены до 31 июля текущего года. Об этом говорится в заявлении совета Евросоюза.

Кроме того, сообщается, что в списке ограничений оказались несколько физлиц, в их числе — представители судебной системы России. В Евросоюзе заявили, что санкции введены за якобы «серьезные нарушения прав человека».

В список также были внесены Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новый пакет санкций Евросоюза против России не войдет запрет на импорт российского алюминия. Предполагается, что радикальные предложения западных стран могут быть заменены на умеренные, чтобы добиться согласования пакета, с которым также планируется одобрить поддержку Украины на 50 миллиардов евро.

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