«Возможности не столь широки»: Евросоюз не может запретить импорт алюминия из России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 17 0

FT: в санкции Евросоюза не войдет запрет на импорт алюминия из России

«Возможности не столь широки»: Евросоюз не может запретить импорт алюминия из России

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Западные страны уже готовят новый пакет ограничений. Однако распространить их на все сферы не получится.

В новый пакет санкций Евросоюза против России не войдет запрет на импорт российского алюминия. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что в пакет войдут ограничения против физических и юридических лиц, однако запрет на импорт алюминия находится под вопросом. Радикальные предложения западных стран могут быть заменены на умеренные, чтобы добиться согласования пакета, с которым также планируется одобрить поддержку Украины на 50 миллиардов евро.

«Речь идет о деньгах, оружии и санкциях в момент, когда поддержка необходима (Украине. — Прим. ред.) больше всего. Однако после двух лет (конфликта. — Прим. ред.) наши возможности уже не столь широки», — сказал изданию один из европейских дипломатов.

Около недели назад стало известно о том, что страны — участницы Евросоюза начали обдумывать, какие еще санкции ввести против России. Предполагается, что среди них — усиление торговых ограничений и ужесточение способности Москвы их обходить.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД стран Евросоюза поддержали идею о введении налога на прибыль, получаемую с замороженных активов России.

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