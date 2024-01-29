«Это разврат!» — Петросян прилюдно пристыдил молодую жену

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 185 0

Что стало последней каплей терпения для юмориста?

«Это разврат!» — Петросян прилюдно пристыдил молодую жену

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна снова оказалась в центре внимания. На этот раз не удержался даже ее благоверный. Дело в том, что звездная пара засветилась в дорогом ресторане в самом центре Москвы.

Как сообщает сайт dni.ru, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян устроили себе настоящий «пир», состоящий из разнообразных блюд, однако молодая супруга как будто бы не уделяла внимания своему мужу. Девушка была слишком занята тем, что снимала на видео каждое блюдо, активно комментируя сей процесс.

В какой-то момент паре принесли десерт, по форме напоминающий цветную капусту. Когда Брухунова потянулась к центру десерта вилкой, юморист не выдержал и прокомментировал то ли поведение жены, то ли подачу блюд в заведении.

«По-моему, это разврат!» — воскликнул он.

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«Это разврат!» — Петросян прилюдно пристыдил молодую жену

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