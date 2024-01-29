Премьер Грузии Гарибашвили уходит в отставку

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

О решении политик сообщил сам.

Премьер Грузии Гарибашвили уходит в отставку

Фото: Кукуджанова Инна / ТАСС

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что уходит в отставку. Об этом он заявил в ходе брифинга в Тбилиси.

«Дорогие друзья, хочу сообщить, что сегодня я ухожу с поста премьер-министра», — заявил политик.

Решение Гарибашвили обосновал тем, что ему поступило предложение возглавить правящую в стране партию. Речь идет о движении «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Ожидается, что съезд партии с новым председателем состоится 1 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нику Попеску ушел в отставку с поста министра иностранных дел и вице-премьера Молдавии. Известно, что должность займет вице-спикер парламента Михай Попшой.

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