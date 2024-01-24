Глава МИД Молдавии Нику Попеску подал в отставку

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Евгения Романова
Евгения Романова 205 0

Он вместе с тем увольняется в поста вице-премьера республики.

Глава МИД Молдавии Нику Попеску подал в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Chen Jin

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Нику Попеску уходит в отставку с поста министра иностранных дел и вице-премьера Молдавии. Об этом он заявил сегодня, 24 января, в беседе с журналистами.

«С уверенностью, что за эти два года с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел», — сказал он.

Известно, что должность главы МИД Молдавии займет вице-спикер парламента Михай Попшой.

«Со следующей недели пост министра иностранных дел займет вице-спикер парламента Михай Попшой», — премьер Дорин Речан на заседании кабмина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Молдавии идет подготовка специальных боевых групп для проведения в Приднестровье терактов и диверсий. Причем обучение проводится под руководством иностранных специалистов.

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