Есть проблемы: почему Haval отзывает тысячи автомобилей в РФ

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Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Китайская компания предупредила об опасности из-за выявленного брака. О чем идет речь?

Китайская автомобильная компания Haval отзывает больше 32 тысяч своих автомобилей из-за возможных проблем с проводкой. Согласно письму, которое сегодня опубликовал Росстандарт, у автомобилей, проданных в России с декабря 2022 года по декабрь 2023-го, существует вероятность попадания в разъем проводов под водительским сидением влаги, что может повлечь короткое замыкание.

И тут надо напомнить, что это уже не первая серьезная проблема именно с Haval. Три года назад эти автомобили массового горели при запуске двигателя на морозе, из-за брака в топливной системе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в РФ возникли сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок.

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