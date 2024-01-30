Курс евро в ходе торгов превысил 96 рублей

Курс европейской валюты в ходе торгов Московской биржи вырос до 96,38 рубля. Евро продолжает расти с 29 января.

Также фиксировался рост курса доллара. По состоянию на 07:59, американская валюта достигла 89,14 рубля. Однако после восьми часов утра курс стал падать. К 9:18 он уже стоил 88,96 рубля.

Что же касается курса юаня, то он тоже вырос и достиг значения в 12,36 рубля к 09:04.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне, 29 января, курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января. Так, на момент открытия торгов в семь утра стоимость доллара составила 90 рублей и 15 копеек. До этого момента купить его на бирже можно было за 89 рублей 70 копеек. Евро при этом так же вырос, но не столь значительно.